Afrique du Sud : l'industrie de la truffe en plein essor

En Afrique du Sud, des agriculteurs font le pari de la truffe.

Pionnier de la trufficulture dans le pays, Volker Miros a importé il y a plus de dix ans, une variété du champignon originaire du Périgord.

Après six années d’essais, et des tonnes de chaux calcique pour contrer l’acidité des sols des montagnes de Cederberg dans l’ouest de l’Afrique du Sud, les premières truffes ont finalement été déterrées.

_"C'est une ferme familiale de 30 ans [...]Lentement, au fil des années, nous en avons fait une petite entreprise et l'une des branches les plus excitantes est le verger à truffes que vous pouvez voir derrière moi ici.[...]l y a douze ans, nous avons lancé cette entreprise, et nous nous sommes assurés que notre terre n'était pas la seule à produire des truffes. Nous avons donc créé une structure commerciale qui plantait des truffes sur les terres d'autres agriculteurs et nous avons créé une structure de coentreprise qui permettait aux autres agriculteurs de profiter des mêmes avantages. À ce jour, nous avons planté 100 hectares dans toute l'Afrique du Sud." a déclaré _Paul Miros, trufficulteur.

Aujourd'hui, la famille Miros est le premier producteur et fournisseur de truffes du Périgord en Afrique du Sud, avec près de 100 hectares (250 acres) de vergers truffiers plantés non seulement dans la région de Cederberg mais aussi dans d'autres poches du pays au climat similaire.

Les vergers les plus prolifiques produisent près de 10 kilogrammes (22 livres) de truffes par hectare chaque saison, qui s'étend sur les mois les plus froids d'Afrique du Sud, de juin à août.

_"Nous avions regardé où les truffes sont cultivées dans le reste du monde, et c'est dans l'hémisphère nord à environ 32 à 35 degrés nord, et la même chose doit être observée à 35 degrés sud, ce qui nous place alors exactement dans le climat méditerranéen tempéré de l'Afrique du Sud. Idéal pour les truffes". a confié _Volker Miros, trufficulteur.

Aujourd’hui les vergers les plus prolifiques peuvent produire près de 10 kg de truffes par hectare chaque saison, c’est-à-dire entre les mois de juin et août la période la plus froide en Afrique du Sud.

Si les Sud-africains ne connaissent pas encore très bien les truffes, de plus en plus de restaurants commencent à incorporer le "diamant noir culinaire" dans leurs plats à la carte.