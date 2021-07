Covid : au Sénégal, le variant Delta fait des ravages

Explosion du nombre de cas de Covid-19 au Sénégal. Jusqu'ici relativement épargné, le pays fait face à de nombreuses contaminations, principalement dues au variant Delta. À Dakar, les hôpitaux débordent, et le personnel soignant est au bord de la rupture.

"Nos capacités d'accueil sont actuellement à leur maximum", explique Macodou Mbodji, médecin-coordinateur du service de réanimation des covidés. "La balle est maintenant dans le camp des autorités et de la population. Les mesures de barrières et la vaccination doivent être effectuées et les autorités doivent également décider de la stratégie à adopter pour faire face à cette pandémie."

99 % des lits de la capitale seraient actuellement occupés. Et l'augmentation du nombre de cas se répercute sur les tests Covid-19, dont la réception est retardée.

"Il y a d'autres patients qui sont aux urgences, qui n'ont pas encore été testés pour qu'on puisse savoir, mais ils sont inclus dans le nombre global de patients qui arrivent", détaille Saliou Tall, directeur de l'hôpital Idrissa Pouye.

"Le fait est qu'aujourd'hui, nous recevons beaucoup de patients aux urgences et que souvent beaucoup d'entre eux se révèlent être des patients Covid."

Cette troisième vague a fait grimper le nombre de cas de coronavirus du pays, passant d'une dizaine le mois dernier à environ 1 700 en juillet.

Le président Macky Sall a menacé de fermer les frontières et de restreindre les déplacements à l'intérieur du pays si la situation sanitaire se détériorait. Jusqu'à présent, il avait évité d'imposer des mesures strictes pour endiguer le virus, en misant sur la responsabilité personnelle.