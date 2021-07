Les hôpitaux algériens attendent des dons de bouteilles d'oxygène

À Blida, au nord de l'Algérie, les habitants attendent de recevoir de l'oxygène. Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, les bouteilles de gaz manquent, et les soignants se trouvent en difficulté. Récemment, une société privée a promis de fournir de l'oxygène gratuitement à la wilaya.

"On cherche des bouteilles d'oxygène pour les gens qui sont en difficulté", commente Farouk Touileb, un ambulancier. "Là, ils font une bonne action, ils les distribuent gratuitement. Même si c'est par ration, ça nous permet de sauver le peu qu'on a."

De nombreux bénévoles s'affairent autour des hôpitaux, pour essayer de soulager les soignants. C'est le cas de Ryad Akli, avocat de profession, mais qui vient aider dans les hôpitaux.

"On est des civils, des bénévoles de l'hôpital El-Affroun, et on remercie la société TechniGas, car la dernière fois, ils sont restés avec nous toute la nuit jusqu'à 6 heures du matin, ce qui nous a évité une pénurie. Les camions qui avaient été commandés pour approvisionner l'hôpital en bouteilles d'oxygène n'étaient pas arrivés à temps."

Depuis plusieurs jours, le pays est frappé par une augmentation du nombre de cas en partie causée par le variant Delta et confronté à un accès limité et inégal à la vaccination.