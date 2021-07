Covid-19 : don de 817 000 doses de vaccins du Royaume Uni au Kenya

Le Royaume-Uni va expédier vendredi neuf millions de doses de vaccin AstraZeneca contre la Covid-19 à plusieurs pays d'Asie ainsi qu'au Kenya et en Jamaïque, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie britannique Dominic Raab.

Ces doses iront à destination de pays "vulnérables" comme le Laos et le Cambodge, des partenaires comme l'Indonésie, la Malaisie, et un éventail de pays du Commonwealth, du Kenya à la Jamaïque, a déclaré Dominic Raab aux télévisions britanniques. Elles seront fournies via le dispositif international de partage des vaccins Covax ou directement à certains pays, selon le gouvernement.

Il s'agit de la première tranche de l'engagement britannique de donner au total 100 millions de doses, annoncé lors du sommet du G7 en juin sous présidence britannique. Au total, le G7 s'est engagé à distribuer plus d'un milliard de doses, la moitié venant de la part des Etats-Unis. A l'occasion d'une visite du président Uhuru Kenyatta au Royaume-Uni, Londres a annoncé mercredi le don de 817 000 doses au Kenya.

Les 400 000 premières doses doivent être expédiées cette semaine, a précisé le gouvernement britannique dans un communiqué. "En tant qu'amis et alliés, nous partageons des doses de vaccin britanniques pour soutenir le combat du Kenya contre la pandémie", a déclaré Boris Johnson. Le président kényan Uhuru Kenyatta devait être reçu dans l'après-midi par Boris Johnson à Chequers, résidence de campagne des chefs de gouvernements britanniques, avant le sommet mondial sur l'Education jeudi.

L'événement, coorganisé par Londres et Nairobi dans la capitale britannique, vise à rassembler cinq milliards de dollars sur cinq ans pour la scolarisation de 175 millions d'enfants vulnérables. Le Royaume-Uni et Kenya veulent également renforcer leur coopération commerciale, qui représente déjà 1,4 milliard de livres sterling (1,6 milliard d'euros) par an. 40% du thé consommé au Royaume-Uni vient du Kenya.

Les deux pays ont signé mercredi un nouvel accord de coopération de Défense, pour notamment renforcer leur coopération en matière de lutte antiterroriste.