"Dans la Tête des Hommes" primé aux European Digital Media Awards

"Dans la Tête des Hommes", une série de podcasts d'Euronews, a été nommée meilleur projet audio numérique lors des European Digital Media Awards 2021 organisés par la WAN-IFRA.

"Cry Like A Boy", en version anglophone, explore l'histoire d'hommes de cinq pays africains qui se confrontent à ce que signifie "être un homme" et qui s'efforcent de changer les inégalités structurelles entre les sexes au sein de leurs communautés. "Nous adorons la qualité des épisodes, il y a si peu de podcasts qui tirent réellement le meilleur parti de ce reportage sur le terrain", ont déclaré les juges de l'European Digital Media Awards.

Du Burundi au Sénégal, en passant par le Liberia ou le Lesotho, cette série de podcasts présente les histoires d'hommes qui ressentent la pression de se conformer aux rôles masculins traditionnels et de ceux qui défient des siècles de stéréotypes. Qu'il s'agisse d'anciens à Monrovia qui luttent pour parler de leurs traumatismes passés ou de mineurs illégaux au Lesotho qui sont confrontés au rejet social lorsqu'ils ne parviennent pas à être les soutiens de famille, la série "Cry Like A Boy" présente les hommes comme une partie de la solution à certains des problèmes structurels persistants à l'origine de l'inégalité entre les sexes.

Les podcasts sont constitués d'enquêtes multi-formats comprenant des profils vidéo, des explications, des articles et des tribunes libres. Ils visent à susciter un débat transfrontalier sur les rôles des hommes et des femmes du point de vue de cinq pays africains (Burundi, Sénégal, Lesotho, Guinée et Liberia), afin d'aider le public en Europe - et au-delà - à déconstruire les préjugés et à mieux aborder les questions complexes liées au genre en Afrique.

Le projet éditorial est soutenu par une subvention du Centre européen de journalisme et de la Fondation Bill & Melinda Gates. Une équipe de quatre journalistes est à la tête du projet : les journalistes d'Euronews Marta Rodríguez Martínez, Lillo Montalto Monella et Naira Davlashyan, ainsi que la journaliste indépendante Arwa Barkallah. Elles se sont également appuyées sur un réseau de journalistes locaux dans les pays couverts par le projet.