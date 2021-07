Centrafrique : Médecins Sans Frontières suspend ses activités

Trop, c’est trop pour Médecins sans frontières. L’ONG humanitaire a décidé de suspendre ses activités en Centrafrique, après une nouvelle attaque contre un membre de son personnel. Dans certains endroits du pays, l’insécurité règne à cause de la présence de groupes armés. Comme en témoigne la récente attaque contre des civils au nord de la capitale Bangui, et qui a fait 13 morts.

« Les ONG et aussi la population centrafricaine sont ciblés par les groupes armés. Cette année, nous avons documenté 130 cas contre les ONG avec 3 cas d’assassinats», explique Denise Brown, coordonnatrice humanitaire dans le pays.

L'organisation humanitaire a déjà été attaquée plusieurs fois dans le pays. Et avait déjà attiré l’attention des autorités centrafricaines en 2020 à-propos l’insécurité à laquelle elle fait face sur le terrain. L’ONG reconnaît que cette suspension ne sera pas sans conséquences pour la population.

« Plusieurs établissements sanitaires ont été visités par les groupes armés, le personnel de santé agressé et certains patients lors de leur référence. Aussi, il y a eu intrusion d’hommes armés dans les structures sanitaires et là, ça nous a contraint, c’est une décision difficile que nous avons prise, mais c’est par rapport à l’insécurité surtout sur les axes là où on mène les cliniques mobiles, là où il y a les activités de supervision, les activités de vaccination, on a dû suspendre toutes ces activités pour les raisons de sécurité», explique Fidèle Ngombou, Chef de mission support MSF.

L’ONG qui travaille dans de nombreuses zones de conflit a récemment été victime d’une série d’attaques l’obligeant à suspendre ses activités dans plusieurs pays…comme en Ethiopie où 3 de ses employés ont été tués fin juin.