Maroc : résister à la chaleur par tous les moyens

Alors que le pays traverse une vague de chaleur sans précédent, touristes comme habitants multiplient les moyens de se rafraîchir.

Ils étaient beaucoup à chercher la fraîcheur ce week-end. Alors que le Maroc traverse une vague de chaleur exceptionnelle le thermomètre indiquait encore une fois les 47 degrés dans plusieurs régions du pays ce weekend. Pour fuir la canicule, chacun a sa technique.

"La journée, on reste à l'hôtel et à la piscine pour bronzer, et le soir, on va dans les cafés - surtout ceux qui sont climatisés," plaisante Oumaima, une touriste française.

"En Belgique quand il fait chaud il n'y a pas d'air, c'est très sec, alors qu'ici il y a ce vent, ça fait plaisir d'être sous le soleil alors que toute l'année je suis sous la pluie..." affirme une autre femme, venue de Belgique.

A Marrakech, un des centres touristique les plus important du royaume chérifien, touristes comme locaux se sont rués vers la piscine Oasiria, la plus grande piscine de la ville.

Les vendeurs de jus de fruits, véritables refuges lors des vagues de chaleur, ont eux aussi du s'adapter pour répondre au besoin de fraîcheur et aux goûts des touristes.

"Avant, nous ne vendions que des jus d'orange, de citron et de pamplemousse. Puis nous avons ajouté d'autres fruits, car les gens en demandaient d'autres, par exemple : des jus d'ananas et de papaye. Ces personnes nous ont donc proposé d'ajouter d'autres jus et maintenant ils sont plus demandés qu'avant," explique un vendeur de jus de fruits.

"Records absolus"

Le Maroc a enregistré des "records absolus" de températures la semaine dernière weekend lors d'une vague de chaleur "exceptionnelle", le mercure frôlant les 50 degrés et dépassant par endroit la normale mensuelle de 5 à 12 degrés, ont indiqué les autorités météorologiques.

Le 10 juillet était "la journée la plus chaude avec des températures exceptionnelles, jamais mesurées tous mois confondus sur certaines régions", a affirmé dans un communiqué la direction générale de la météorologie (DGM), qui précise que "des records absolus de températures maximales ont été battus".

Le thermomètre avait alors affiché 49,6 degrés Celsius à Sidi Slimane (nord-ouest), la température la plus élevée dans le royaume.

Selon le département météorologique du Maroc, la vague de chaleur, provoquée par les masses d'air chaud en provenance du Sahara, devrait se poursuivre jusqu'au weekend prochain. Cette hausse se poursuivra dans le centre, le sud et le sud-est du pays, et une baisse progressive des températures commencera dans le nord, à partir de mardi prochain, a indiqué le département météorologique.

L'année 2020 a déjà été la plus chaude jamais enregistrée au Maroc, avec "une température moyenne annuelle nationale de +1,4°C par rapport à la normale climatologique sur la période 1981-2010", d'après un précédent communiqué de la direction de la météorologie.

Selon les scientifiques, les canicules sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier.

Jusqu'ici, l'activité humaine a provoqué une hausse des températures mondiales de plus de 1°C par rapport à l'ère pré-industrielle, entraînant des tempêtes plus destructrices, des vagues de chaleur plus intenses, des sécheresses et une multiplication des feux de forêt.