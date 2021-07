Covid-19 : le tourisme reprend prudemment au Maroc

Les touristes de retour à Marrakech

Depuis la reprise des vols vers le Maroc le 15 juin dernier, l’industrie du tourisme se remet progressivement d’une longue pause .

Mais les acteurs du secteur restent prudent face à une recrudescence du nombre de cas de malades et maintiennent en place des protocoles sanitaires strictes.

"Il n'y a rien de différent de ce que je faisais quand j'étais dans mon pays, donc ce n'est vraiment pas un problème. Ce sont les contraintes malheureusement que nous sommes obligés de subir contre la COVID, le port du masque, mais on n'a pas le choix." a confié Pascal Greco, un touriste canadien.

Ces touristes habitués à visiter le Maroc plusieurs fois par ans, n’y ont pas mis les pieds depuis février 2020.

Ils sont pour le moins satisfaits de l’accueil qui leur ait réservé, et comprennent cette vigilance.

A l’intérieur de l’hôtel, le lavage régulier des mains, la mise à disposition de gel hydro alcoolique et le port du masque sont de mises.

Des mesures rassurantes pour ces clients américains :

"Nous sommes heureux que l'hôtel prenne la chose au sérieux et nous donne une désinfection à l'entrée, et le masque est porté, et nous sommes vaccinés mais nous sommes conscients que tout le monde ne l'est pas, et nous sommes heureux que des précautions soient prises." a déclaréJyl Savoie.

Le taux d'occupation y est d'environ 62 %, selon la direction de l'hôtel.

Environ 12 pour cent sont constitués de touristes étrangers, mais la majorité sont des Marocains.

Outre les touristes, les Marocains résidant à l'étranger sont rentrés chez eux pour passer du temps en famille à l'occasion de la fête islamique de l'Aïd al-Adha.

"Nous avons senti une petite reprise, ce n'est pas une reprise totale, le Coronavirus n'a pas encore disparu, aujourd'hui nous savons que l'avenir devrait être meilleur si la situation pandémique reste la même" a confirmé Rachid Oubassou, Ventes et Marketing, Radisson Blu Hotel à Marrakech.

Avec son climat, ses hôtels attrayants, ses restaurants et ses marchés traditionnels, Marrakech est une destination touristique de choix.

Le nombre de cas quotidiens étant passé de 476 à 2100 en un peu plus d’un mois.