Afrique du Sud : déblayer les décombres et effacer les dégâts des émeutes

En Afrique du Sud, l'heure est au nettoyage après une semaine de manifestations et de pillages. Mais les conséquences du mécontentement des soutiens de Jacob Zuma dépassent les dégâts matériels.

Des couloirs vides, des restes de mobiliers incendiés, c'est tout ce qu'il reste dans ce centre commercial de Durban en Afrique du Sud. Depuis l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma il y a près de dix jours, la ville côtière, comme toute la province du KwaZulu-Natal, a été secouée par les manifestations violentes de grandes ampleurs. Selon un dernier décompte, au moins 212 personnes auraient perdu la vie dans les émeutes et les pillages.

Aujourd'hui, l'heure est au nettoyage. Mais la violence des émeutes de la semaine dernière reste gravée dans les esprit des employés de ce centre commercial.

"Aujourd'hui encore, nous avons peur. J'ai besoin de quelque chose qui puisse me faire oublier, parce que quand je vais dormir... tous les souvenirs reviennent, les souvenirs reviennent. Alors on ne peut pas dormir," explique avec peine Sikhumukani Hongwane, un vigile du centre commercial de Dube Village.

Après le déchaînement de violence de la semaine dernière, certains sud-africains ont redoublé d'efforts dans le nettoyage de leurs quartiers. Pour beaucoup, si les violences et les pillages d'une partie des manifestants étaient inacceptables, elles ne représentent pas l'ensemble des sud-africains.

"Le monde nous regarde mais nous voulons leur dire que l'Afrique du Sud compte beaucoup de bonnes personnes et que nous avons beaucoup de bonnes histoires à raconter. Et si les gens et les communautés travaillent ensemble, on peut tout faire. Je prie pour que l'unité dont nous faisons preuve ici ne cesse pas après le retour à la normale," espère Siyanda Nxumalo, un travailleur communautaire.

Associations et simples citoyens se mobilisent dans la ville de Durban pour nourrir les plus pauvres. Dans une église de la ville côtière, des bénévoles empilaient pain et légumes frais à distribuer, ce dimanche matin.

Cyril Ramaphosa en visite sur le terrain

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a assisté dimanche aux opérations de nettoyage après les terribles violences de la semaine, alors que son gouvernement a mis en garde contre les justiciers responsables d'attiser des tensions raciales.

Les soutiens de l'ancien chef d'Etat Jacob Zuma, récemment emprisonné, sont accusés d'avoir fomenté le chaos des derniers jours, que Cyril Ramaphosa a qualifié de tentative orchestrée de déstabiliser le pays.

Le président de 68 ans, veste en cuir aux couleurs de l'ANC, a déambulé dans un centre commercial dévasté de Soweto, l'immense township près de Johannesburg: "Nous reconnaissons qu'il y a eu des manquements... Nous allons nous rassembler et faire un examen approprié" des événements récents, a-t-il affirmé.

Si la reprise du procès de l'ancien président Jacob Zuma ce lundi fait craindre une nouvelle flambée de violence dans le pays, c'est la solidarité et la mise au service de sa communauté qui triomphent en ce Mandela Day, jour de commémoration de l'anniversaire du Père de la Nation Arc en Ciel. Une occasion de se retrousser les manches et de consacrer du temps à des actions communautaires.