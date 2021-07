Ramaphosa : "La défense de notre démocratie entre les mains du peuple"

Cyril Ramaphosa s'est rendu dimanche dans trois centres commerciaux de Soweto. L'occasion pour le président sud-africain d'aider à remettre en ordre les commerces sinistrés par les violences et les pillages de ces derniers jours. Selon la police, de nombreuses personnes ont été piétinées à mort lors des pillages des magasins. Des troubles, que le président a qualifié de "provoqués, planifiés et coordonnés".

"Nous sommes tous vraiment préoccupés par ce qu'il s'est passé ici, mais nous affirmons également que nous avons tiré de précieuses leçons", a affirmé le président lors de son déplacement."

Nous avons tiré des leçons importantes et la plus importante est qu'en fin de compte, nous devons renforcer nos forces de sécurité\_, mais nous devons également nous assurer que_ la défense de notre démocratie est fermement entre les mains de notre peuple\_."_

Lors d'un discours vendredi, Cyril Ramaphosa a annoncé que la vague d'hostilité qui dure depuis plus d'une semaine a fait près de 212 morts, tandis que plus de 2 500 personnes ont été arrêtées pour vol et vandalisme. Des violences qui ont débutés lorsque l'ancien président Jacob Zuma a commencé a purger une peine de prison de 15 mois pour outrage à la Cour.