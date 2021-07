Soudan du Sud : une course en faveur de la paix

Une course a réuni vendredi plus de 10 000 personnes à Juba dans le cadre de la célébration du dixième anniversaire d'indépendance du Soudan du Sud.

La course de dix kilomètres était le seul événement public autorisé en cette journée anniversaire. Les autorités avaient appelé la population à rester chez elle, en raison de la pandémie de Covid-19. L'indépendance n'a plus donné lieu à des célébrations officielles depuis 2014. Une course à laquelle a pris part le vice-président Riek Machar, ce dernier a appelé à entretenir la paix

Nous devons entretenir la paix. Qu'il s'agisse d'activités sportives, d'activités économiques ou d'activités politiques, nous ne pouvons les réaliser que lorsqu'il y a la paix et l'unité, Aujourd'hui, nous avons promis que nous ne formions qu'un seul Soudan du Sud.

Un message de paix prononcé également par le président Salva Kiir. Il a promis de ne pas ramener le pays dans la guerre et a par ailleurs appelé toutes les forces de la nation à travailler ensemble pour remettre le Soudan du Sud sur le chemin du développement.