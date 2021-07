RDC : l'ambassadeur américain au chevet de Beni après la dernière attaque

En République démocratique du Congo, au moins neuf personnes sont mortes dans une attaque à Beni. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des habitants de cette ville de l’est du pays ont été tuées à leur domicile dans des violences imputées aux rebelles des Forces démocratiques armées.

Cette troisième attaque en une semaine a été vivement condamnée par l’ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer, qui a témoigné de sa solidarité avec les populations locales. Lors d'une visite sur place, il a promis que les Etats Unis aideraient à traquer les assaillants

"C'est une situation très compliquée. Il n'y a pas de solution facile. C'est un problème qui prendra un certain temps à résoudre, mais si les efforts sont là, avec une bonne coordination et tous ensemble : le gouvernement congolais, les autorités de sécurité et de renseignement avec la mission des Nations unies en RDC, avec le soutien d'autres pays et de la communauté internationale, il est possible d'améliorer la situation et c'est ce que nous voulons", déclare Mike Hammer.

Cette dernière attaque fait suite aux explosions qui ont touché une église catholique et un marché à Beni ce dimanche, faisant quatre blessés. Cette zone est en proie à des conflits depuis plus de 25 ans, particulièrement près de la frontière avec le Rwanda, Des groupes armés s’y disputent le contrôle des riches ressources en minerais de la région.