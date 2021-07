Tunisie : cas de Covid-19 en hausse, confinement partiel à Tunis

Retour des mesures de confinement partiel dans la capitale tunisienne. Les rassemblements sont à nouveau interdits à Tunis alors que les décès du a la Covid 19 ont atteint un niveau record.

Les fêtes publiques, manifestations sportives et culturelles ou encore les prières collectives sont interdites jusqu'au 14 juillet dans les quatre régions composant le Grand Tunis, ainsi que dans les villes balnéaires de Sousse et Monastir (est). Les hôpitaux sont remplis à 90% et l’armée a dû intervenir dans certaines zones pour faire respecter les mesures de restrictions.

Le couvre-feu est prolongé de 20h à 5h du matin, les lieux de restauration ne pouvant servir qu’en terrasse ou à emporter. Ces décisions s'ajoutent au confinement total décidé le 20 juin dans quatre régions de l'intérieur du pays particulièrement touchées par la pandémie, les gouvernorats de Béja (nord-ouest), Siliana, Zaghouan (nord) et Kairouan (centre).

Pays de 12 millions d’habitants, la Tunisie a enregistré plus de 420 00 cas positifs pour près de 15 000 décès dus à la Covid-19. Quelque 1,8 million de personnes ont été vaccinés, mais moins de la moitié a reçu deux doses. Cette résurgence de contaminations pourrait avoir un effet dévastateur sur le tourisme, qui représente 14% de son PIB et emploie 11% de la population active.

Selon l’ONU, le recul des arrivées va engendrer un manque à gagner pour l’Afrique chiffré entre 170 et 253 milliards de dollars. L’Afrique du Nord sera la plus touchée, avec un recul de 78 % des dépenses des visiteurs.