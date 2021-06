Covid-19 : la voix des jeunes du monde face à la pandémie

Près de deux ans après le début de la pandémie, des enfants de 9 à 18 ans, ont accepté de se livrer sur leurs ambitions et leur vision de la vie post-pandémique.

Ils viennent de divers horizons. Au Rwanda, par exemple, Trésor à 13 ans, et s'est développé une passion pour le dessin et lit des histoires pour ses plus jeunes frères et sœurs.

Ce que je souhaite, c'est devenir médecin, si une autre pandémie survient, je pourrais aider à traiter les personnes dans le besoin et obtenir des solutions pour la société.

La pandémie a ouvert l'esprit des jeunes sur la fragilité de l'existence humaine. Parmi eux, Michaela Seah, une jeune femme de 18 ans de Palo Alto, en Californie, elle vient d'obtenir son diplôme d'études secondaires.

Maintenant, je me rends compte que si une opportunité se présente par exemple, qui permettent de créer des souvenirs, il faut la saisir parce que cette opportunité peut disparaître."

À New Delhi, en Inde, ses deux frères jouant du tambour, ont 9 et 8 ans. Avec la pandémie, ils s'habituent au confinement, et filment leurs différentes activités, outre le Tambour. Elena Maria Moretti, cette Italienne de 12 ans fait du Hip-Hop depuis sa chambre et ne cache plus sa joie de retrouver ses amies.

"Ma vie a changé parce que maintenant, je peux sortir et voir mes amis et je suis plus heureuse qu'avant quand je ne pouvais rien faire. Rester à la maison, c'était moche".

Les salles de sport ont rouvert de plus en plus donnant l'occasion à plusieurs jeunes de pratiquer leur sport favori, cependant, certains jeunes décident de jouer la carte de la prudence.

Je ferais n'importe quoi, tous les moyens nécessaires pour simplement garder ma famille en sécurité. Donc je devrais rester à la maison à cause de ça.

Freddie Golden, cet adolescent de 17 ans vivant à Chicago, a pu retourner à l'école, la pandémie, a forgé en lui un caractère plus fort.

La pandémie m'a rendu plus fort mentalement et le fait d'être dans une situation différente que d'habitude aussi, être à bout, vous oblige à vous dépasser.

La jeunesse du monde se montre plus résiliente dans l'ensemble. Elle garde encore l'espoir d'un retour à la vie normale. Mais chacun de ses jeunes, craint l'apparition d'une nouvelle pandémie.