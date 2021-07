Covid-19 : la Tunisie dans une situation sanitaire critique

La situation sanitaire en Tunisie est alarmante.

Alors qu’il recevait sa première dose de vaccin contre la Covid-19, le président Kais Saied s’est montré déterminé à gagner le combat contre la maladie. "Nous ne perdrons pas la guerre (contre Covid-19). Nous la mènerons avec nos moyens, avec notre volonté et avec nos compétences"__, a-t-il déclaré.

La Tunisie enregistre à ce jour plus de 16 000 morts contre une cinquantaine entre les mois de mars et août 2020. Il s’agit du taux de mortalité le plus élevé du continent africain.

Plusieurs initiatives sont nées, parmi elles, l’ONG Covidar par exemple rassemble des médecins et professionnels de santé bénévoles qui procurent des soins aux patients à leur domicile.

Ce système permet de soulager les urgences dépassées par le nombre de cas quotidien, qui s’élève plus d’une centaine par jour.

L’Organisation Mondiale de la Santé a confirmé que la situation risquait de s’aggraver. Les ressources humaines qui travaillent dans les services Covid sont épuisées et le nombre de vaccins manque.

Si la Tunisie a démarré sa vaccination tardivement, à ce jour seuls 11% de la population tunisienne a obtenu une dose, 5% en a obtenu deux.

Les pays développés ont réservés une large partie de la production mondiale, et des dons annoncés ne se sont pas concrétisés.

Tunis a lancé dimanche un appel à la diaspora tunisienne installée en France pour qu'elle soutienne le système de santé de son pays, à travers des dons d’ équipement et matériel médical et paramédical – mais aussi sous forme pécuniaire.