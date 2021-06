Afrique du Sud : des manifestants réclament des vaccins contre la Covid-19

Quelques milliers de Sud-Africains ont manifesté vendredi à Pretoria à l'appel du parti d'opposition Economic Freedom Fighters (EFF) pour réclamer l'accélération des vaccinations contre le Covid-19, alors que le pays est frappé par une 3e vague de pandémie.

Comme le reste du continent, l'Afrique du Sud est en retard par rapport au reste du monde dans la vaccination de sa population. Seulement 2,5 millions d'habitants sur 59 millions ont reçu une dose à ce jour, principalement des personnes âgées et des soignants.

Le pays a recensé près d'1,9 million de cas, pour 59.400 décès.

Le long cortège pavoisé de rouge, couleur du parti radical, s'est dirigé vers le siège de l'agence du médicament dans la capitale, pour réclamer l'accélération de la vaccination afin de permettre à tous les Sud-Africains de retourner au travail et relancer l'économie.

"Notre demande est simple: donnez des vaccins à nos concitoyens, nous voulons ouvrir notre économie", a déclaré Julius Malema, le leader de l'EFF, devant plus de 2.500 partisans.

Les manifestants ont réclamé l'approbation d'un plus grand nombre de vaccins et un processus d'autorisation plus rapide. Jusqu'à présent, l'Afrique du Sud a administré essentiellement des vaccins des laboratoires américains Johnson & Johnson et Pfizer.

L'EFF fait pression pour que les vaccins chinois et russe soient aussi autorisés. Le parti a menacé d'organiser un sit-in au domicile de la directrice de l'Agence du médicament si celle-ci n'approuvait pas leur utilisation dans les sept jours.

La manifestation a été critiquée notamment sur les réseaux sociaux comme étant potentiellement un vecteur de propagation du virus.

L'Agence du médicament a annoncé mercredi lancer l'examen du vaccin chinois Sinopharm afin de déterminer son efficacité.