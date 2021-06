Éthiopie : "Un scrutin ordonné, pacifique et crédible"

"L’Ethiopie a organisé des élections bien meilleures que les précédentes, malgré quelques difficultés dans certaines localités", a déclaré le chef de la Mission d'Observation Électorale de l'Union africaine en Ethiopie (MOEUA), quelques jours après la tenue du double scrutin législatif et régional. Après avoir été reporté plusieurs fois, il avait finalement été organisé le 21 juin dernier.

"Malgré certains défis opérationnels, logistiques, sécuritaires et politiques et aussi liés à la Covid-19, dans l'ensemble, les élections et le jour du scrutin se sont déroulés de manière ordonnée, pacifique et crédible", a déclaré Olusegun Obasanjo.

Ce scrutin doit encore être complété le 6 septembre dans certaines circonscriptions hormis celles se trouvant au Tigré, pour lesquelles une date n’a pas encore été fixée. La région est toujours en proie aux violences.

Ce mardi, une frappe aérienne a touché un marché très fréquenté faisant des dizaines de blessés et un nombre encore indéterminé de morts.