L'Ouganda suspend la vaccination contre la Covid-19

L'Ouganda a suspendu la vaccination contre la Covid-19, mardi en attendant de recevoir de nouvelles doses.

Un peu plus de 750 000 personnes ont déjà reçu une dose et 35 000 les deux doses. En tout, 175 000 doses d'AstraZeneca et 300 000 doses promises par la Chine doivent arriver dans les prochains jours. Afin de s'assurer de vacciner le plus grand nombre, le président Yoweri Museveni envisage d'acheter des vaccins à la Chine, à la Russie, à Cuba et aux États-Unis.

Mercredi, les Émirats arabes unis ont suspendu l'entrée de leur territoire aux voyageurs en provenance de Zambie, de la République démocratique du Congo et d'Ouganda dès ce 11 juin. Une décision prise alors que le pays d'Afrique de l'Est fait face à une recrudescence das cas de Covid-19.

Depuis lundi, de nouvelles mesures ont été adoptées: les écoles sont fermées pour six semaines, la plupart des rassemblements (hormis les mariages) sont interdits et les enterrements devront avoir lieu en comité restreint. Le couvre-feu, actuellement en place de 21 h 00 à 05 h 30, est maintenu jusque mi-juillet. À compter de jeudi, seuls les véhicules de secours, de tourisme ou transportant des marchandises sont autorisés à voyager d'un district à l'autre.