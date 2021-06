Ethiopie : les troupes du TPLF n'ont pas abdiqué

Le conflit perdure dans la région du Tigré entre le TPLF et les troupes gouvernementales éthiopiennes. Les civils sont les premières victimes des affrontements.

Les magasins sont restés fermés, certains fonctionnaires n'ont pas été payés et le principal hôpital de la ville a été complètement détruit. Mais les combattants tigréens revendiquent toujours la victoire, se pavanant dans les rues de Hawzen avec leurs armes.

Cela ne durera pas longtemps. Hawzen, une ville rurale de la région ethnique du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, est un microcosme du défi auquel est confronté le Premier ministre Abiy Ahmed - et un avertissement que la guerre ici n'est pas prête de se terminer.

Lorsque une équipe de télévision de l'Associated Press est arrivé en mai, les combattants tigréens venaient de reprendre Hawzen aux troupes gouvernementales éthiopiennes, revendiquant une fois de plus un territoire dont le contrôle a changé plusieurs fois depuis le début de la guerre en novembre.

Pour le gouvernement éthiopien, les combattants sont des terroristes qui ont défié l'autorité d'Abiy dans la capitale fédérale, Addis-Abeba. Mais presque toutes les personnes avec lesquelles les reporters se sont entretenus à Hawzen les soutiennent, ainsi que le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), le parti des dirigeants évincés et aujourd'hui en fuite de la région.

"Le peuple nous a élus, donc nous ne sommes pas des terroristes", a déclaré le combattant Nurhussein Abdulmajid, se tenant avec assurance au milieu de la route, une arme à l'épaule, alors qu'une foule l'écoutait. "C'est lui (Abiy) qui est le terroriste. Un terroriste est quelqu'un qui massacre des gens".

La bataille pour Hawzen fait partie d'une guerre plus large dans le Tigré entre le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens qui a entraîné des massacres, des viols collectifs et la fuite de plus de 2 millions des 6 millions d'habitants de la région.

Si le gouvernement tient désormais de nombreux centres urbains, de violents combats se poursuivent dans des villes rurales isolées comme Hawzen. L'équipe de journalistes a pu franchir un barrage militaire éthiopien et traverser la ligne de front pour obtenir un rare aperçu d'une ville tenue par les combattants tigréens, qui portaient des armes légères qu'ils disaient avoir saisies sur leurs adversaires.

SOUTIEN AU TPLF

Une jeune femme de 19 ans a déclaré avoir été violée par un soldat éthiopien et être maintenant enceinte de six mois. Après avoir tenté sans succès d'interrompre elle-même sa grossesse, elle espère maintenant désespérément que quelqu'un dans un hôpital local l'aidera.

Dès que possible, dit-elle, elle veut rejoindre les rebelles. "Je veux partir", a-t-elle dit en fondant en larmes. "Vous mourrez si vous restez chez vous, et vous mourrez si vous y allez.... je préfère mourir aux côtés des combattants".

Les habitants de Hawzen, une ville de quelques milliers de personnes, ont déclaré avoir été témoins de quatre combats depuis novembre.Alors que les deux camps s'affrontent, les civils, et en particulier les enfants, souffrent énormément.

De plus en plus d'enfants sont pris dans les bombardements à Hawzen et dans d'autres zones voisines. Au moins 32 d'entre eux ont été admis à l'hôpital régional Ayder de Mekele pour des blessures dues à des explosions entre décembre et avril.

Le lendemain de leur visite à Hawzen, les journalistes qui roulaient vers le nord se sont vus dire par un officier à un poste de contrôle militaire dans la ville d'Agula de faire demi-tour pour leur propre sécurité. On pouvait entendre des explosions de bombes au loin. C'était Hawzen.