Afrique du Sud : Emmanuel Macron veut accélérer le don de vaccins

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa reçoit son homologue français Emmanuel Macron

L’occasion pour les deux chefs d’état discuter de plans d’action pour accélérer le don de vaccins contre le coronavirus.

" Ayons une dérogation pour la durée de la pandémie afin de permettre aux pays de pouvoir gagner en capacité et de fabriquer et produire des vaccins. Car le vaccin, comme nous l'appelons, le nationalisme ou l'apartheid vaccinal, fonctionne de telle manière que seuls quelques-uns reçoivent les vaccins de manière illimitée et que les pays qui ont le plus besoin de vaccins n'en reçoivent pas. Par exemple, sur le continent africain, seulement 2% des gens ont été vaccinés. " a déclaré le président sud)africain Cyril Ramaphosa.

Officiellement le pays le plus touché du continent, l’Afrique du sud est en retard sur le reste du monde avec seulement 1% de sa population vaccinée

L’Afrique du sud se bat, aux côtés de l’Inde pour une suppression de brevet sur les vaccins afin de pouvoir produire des doses, Emmanuel Macron s’est dit d’accord pour une levée temporaire des droits de propriété intellectuelle.