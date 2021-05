Afrique du Sud : se faire vacciner au volant de sa voiture

Dans cette longue file d’attente, ces voitures attendent patiemment leur tour. Ici, les conducteurs et passagers vont pouvoir se faire vacciner contre le coronavirus…sans même bouger de leur véhicule. Un confort qui convainc de nombreuses personnes, le personnel de santé enchaîne les vaccinations toute la journée. Le principe est le même que dans un centre de vaccination. Mais ici tout se passe en voiture, et c’est beaucoup plus rapide.