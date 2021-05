L'Espagne tente d'apaiser les tensions avec son partenaire le Maroc

Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont réaffirmé lundi à Bruxelles "l'entière solidarité européenne" au Premier ministre espagnol Pedro Sánchez après la crise migratoire de la semaine dernière à Ceuta.

La crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne qui a débouché sur une crise migratoire, depuis que Rabat a relâché son contrôle aux frontières avec la ville de Ceuta est apparu au sommet de Bruxelles, lundi, si les chefs d'Etat et de gouvernement n'y ont pas fait cas, Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol s'est adressé au Maroc.

"Nous devons rappeler au Maroc, toujours, qu'il n'y a pas de meilleur ou de plus grand allié au sein de l'Union européenne que l'Espagne pour défendre les intérêts stratégiques si importants pour le Maroc et si nécessaires pour l'Union européenne également. Il est très important de le souligner, la relation de l'Union européenne avec le Maroc est stratégique, nous voulons avoir la relation la plus constructive - mais elle doit être basée sur deux piliers essentiels : la confiance et le respect - le respect des frontières de l'Union européenne, les frontières espagnoles de Ceuta et Melilla avec le Maroc. "

Dans ce bras de fer, le Maroc ne décolère pas depuis l’arrivée en avril en Espagne, pour y être soigné, de Brahim Ghali, chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario. La ministre espagnole des affaires étrangères, Arancha González Laya a souligné qu'il rentrerait dans son pays une fois rétabli. Plusieurs milliers de personnes ont profité de ses tensions pour passer la frontière menant à Ceuta.

Le président du conseil européen, Charles Michel a réaffirmé le soutien de l'Union européenne a l'Espagne. L'ancien premier ministre belge a rappelé que la Commission européenne a mis sur la table il y a quelque temps une série de propositions qui doivent être traitées au Conseil sur la réforme du pacte migratoire.