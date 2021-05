Le WAC et l'EST qualifiés pour les demi-finales

Les quarts de finale de la ligue africaine des champions ont tenu toutes leurs promesses ce samedi. Les demi-finales auront lieu les 18 et 25 juin prochain.

Le champion en titre Al Ahly valide sa qualification pour le dernier carré en obtenant le nul en Afrique du Sud face aux Mamelodi Sundowns (1-1). Après la victoire 2-0 dans la première manche, l'ouverture du score de Yasser Ibrahim a rapidement fait fondre tout espoir de qualification au club de Pretoria.

L'égalisation de Mosa Lebusa s'avère insuffisante pour empêcher le club africain du siècle dernier d'atteindre une quatrième demi de C1 sur les cinq dernières saisons.

Pitso Mosimane, l'entraîneur sud-africain des Egyptiens, élimine par la même occasion son club de coeur, avec qui il avait remporté la compétition en 2016.

Les Kaizer Chiefs de Soweto se sont eux fait peur face au Simba tanzanien, manquant de peu de se faire remonter leur avantage de quatre buts acquis à l'aller. Un doublé de John Bocco et un but de Clatous Chota Chama ont longtemps fait croire à une improbable remontada.

Les Chiefs disputeront bien leur première demi-finale de Ligue des Champions.

Déception pour les clubs algériens, le Mouloudia d'Alger s'incline à la dernière minute sur la pelouse du Wydad sur un but de Walid El Karti.

De son côté, le CR Belouizdad n'a pas su conserver son avantage de deux buts sur la pelouse de l'Espérance, les Tunisiens se qualifient au bout de la séance de tirs aux buts.

Tout s'est joué en seconde période, les sangs et or refaisant leur retard grâce à Abdelraouf Benguit et Mohamed Ali Ben Romdhane.

Mouine Chaabani a ensuite choisi de faire sortir son portier titulaire Moez Ben Cherfia pour faire entrer Farouk Ben Moustapha, spécialement pour la séance de tirs aux buts.

Bien lui en a pris, son gardien numéro 2 stoppe deux tentatives du CRB et qualifie l'EST pour le dernier carré.

Les demi-finales de cette ligue des champions auront lieu les 18 et 25 juin prochain

Al Ahly affrontera l'Espérance de Tunis tandis que les Kaizer Chiefs seront opposés au Wydad de Casablanca.