Lampedusa : 2000 migrants dans l'attente d'un transfert

Des centaines de migrants attendaient d'être transférés de Lampedusa, après que plus de 2 000 migrants aient atteint la petite île italienne entre dimanche et lundi.

Le centre local d'hébergement des migrants était pourtant vide jusqu'à dimanche, mais il a rapidement dépassé sa capacité de plus de 200 personnes.

Huit cents d’entre eux sont prêts à être transférés à bord d'un ferry de passagers inutilisé envoyé à Lampedusa dans la nuit de lundi à mardi, un transfert qui est pour le moment suspendu en raison de la météo

"En 24 heures, plus de 2 000 personnes sont arrivées à Lampedusa. Aujourd'hui, tout est bloqué à cause du mauvais temps. Il n'y a pas de nouvelles arrivées pour le moment, mais le navire de quarantaine qui devrait prendre les migrants à son bord ne peut pas accoster à cause de la mer agitée, nous avons donc un centre d'hébergement (pour migrants) plus que plein, et certains d'entre eux ont été forcés de dormir à l'extérieur du centre car la capacité est au-dessus de la limite maintenant." a déclaré Salvatore Martello, maire de Lampedusa.

Le maire de l'île de Lampedusa a déclaré que les 800 personnes prêtes à partir ont déjà été testées pour le COVID-19, mais qu'elles passeront 10 jours sur le ferry.

Les dernières arrivées à Lampedusa, une île de 20 kilomètres carrés plus proche de l'Afrique du Nord que du continent italien, constituent le plus grand nombre de migrants débarqués en une seule journée dans un port italien cette année.

Les arrivées de cette année ont déjà dépassé de loin le nombre de migrants arrivés par la mer à la même période au cours de chacune des deux dernières années.

Le maire de Lampedusa a renouvelé ses appels urgents au gouvernement italien pour qu'il s'occupe de la question des migrants en mer.