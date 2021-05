"Zero" la série Netflix sur la jeunesse italienne noire

La série Netflix "Zero", est la première production télévisuelle italienne à comporter un casting majoritairement noir.

Le synopsis qui se concentre sur le quotidien d’Italiens noirs de la deuxième génération est basé sur un roman écrit par le fils d'immigrants angolais

La série a pour but de faire accepter au public que l'Italie est devenue une nation multiculturelle.

" Quand j'étais petit, pour trouver quelqu'un qui me ressemblait ou qui pouvait représenter ce que je suis, je ne trouvais pas ça en Italie, je devais regarder à l'étranger. J'ai donc regardé beaucoup de sitcoms et de séries télévisées américaines, mais j'étais un peu déçu. Et dans le monde d'aujourd'hui, même en Italie, il y a beaucoup de Noirs de deuxième génération et cette communauté est assez forte, et nous ne sommes pas représentés au cinéma. Donc, faire partie d'une série avec une histoire noire est une énorme victoire pour moi" a révélé Giuseppe Dave Seke, acteur, joue le rôle principal de Zero dans la série.

"En tant qu'Italienne noire, je ne me suis jamais vue représentée à la télévision italienne. Ou plutôt, j'ai vu des exemples de l'hyper-sexualisation des femmes noires. Il n'y avait jamais d'actrice noire dans un rôle de femme de tous les jours ; une étudiante noire, une infirmière noire, une enseignante noire, je ne me suis jamais vue représentée dans le pays dans lequel je suis née et j'ai grandi." a déclaréSara Lemlem, journaliste et activiste de CambieRAI.

Zero est considérée comme un point positif dans un paysage télévisuel italien morose où l'utilisation persistante de langage et d'images racistes suscite de nouvelles protestations initiées notamment par le mouvement CambieRAI.

Le directeur de la RAI pour les causes sociales, Giovanni Parapini s'est exprimé sur la question :

"Nous avons dit que nous étions désolés, et nous nous sommes formellement engagés à informer tous nos rédacteurs internes, nos chaînes et nos programmes d'information, pour leur demander de ne plus jamais utiliser le "blackface".

Pour Antonio Dikele Destefano, auteur et scénariste de la série, l'art contribuera à accélerer le changement :

" Je dis toujours que l'Italie est un pays lié aux traditions, plus que raciste. Donc, quand un Italien va à l'étranger, il veut manger les pâtes faites par sa maman. Donc, lié à une série de choses. Le changement est très difficile dans un pays aussi lié aux traditions. Mais je vous le dis, je suis convaincu que grâce à ces choses - l'écriture de romans, la possibilité de faire une série - que les choses peuvent changer."

Dans la série, Zero est le surnom d'un livreur de pizza italien noir à vélo qui découvre qu'il a un super pouvoir qui lui permet de devenir invisible.

Il s'en sert pour aider ses amis dans un quartier métis de Milan.

"Zero", dont la première a eu lieu le 21 avril, a immédiatement atterri parmi les 10 meilleures émissions diffusées sur Netflix en Italie.