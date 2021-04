Angola : le musée de Dundo, un important patrimoine culturel africain

Le musée de Dundo, est le premier musée construit en Angola. Il a été bâtit en 1936 par l'ancienne société diamantaire d'Angola, Diamang, aujourd'hui appelée ENDIAMA et est situé dans la capitale de Lunda Norte, la ville de Dundo.

Dans ce musée est stockée une collection qui raconte la mémoire collective de toute la région de l'est de l'Angola.

La première galerie représente l'entrée d'un village typique du peuple Lunda Tchokwé, dont le gardien spirituel traditionnel est ici symbolisé par ce lion.

Selon lunga André, directeur du musée de Dundo, il y a eu une augmentation significative des activités de recherche menées par plus de 260 scientifiques correspondants basés dans le monde entier en 1957 :

_« Le musée de Dundo est un musée multidisciplinaire car il comprend les collections ethnographiques, ses affections, et aussi les collections biologiques et archéologiques. En ce qui concerne les collections ethnographiques, le musée a sous sa garde environ neuf mille objets et trente mille spécimens d'histoire naturelle et dispose d'un herbier avec plusieurs échantillons de plantes de cette région, dont certaines ont un effet thérapeutique, et une collection archéologique qui reste à inventorier. » _

Jusqu'en décembre 1972, le musée comptait près de 13 300 13216 pièces dans ses différentes collections. Aujourd'hui, il ne possède plus que 1000 objets ethnographiques. Peu de pièces ont été récupérées jusqu'à présent

Le musée régional de Dundo est l'une des principales destinations pour les scientifiques et les touristes désireux de connaître l'histoire et la culture de la région orientale de l'Angola. Il est considéré comme l'un des patrimoines culturels les plus importants de toute l'Afrique.

Un reportage de Neusa e Silva, correspondante Euronews en Angola.