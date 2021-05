Le Français Souleymane Cissokho vise le top 15 mondial

A 29 ans, Souleymane Cissokho ne s'interdit rien. Médaillé de bronze aux JO de 2016 avec l'équipe de France, ce boxeur a franchi les étapes, l'une après l'autre, lui qui débuté le noble art à tout juste 14 ans, est parvenu à concilier sport et étude, et devrait bientôt boucler un Master 2 en droit du sport. Une orientation choisie au moment où il est passé professionnel après Rio.

La pandémie ça n'a pas été évident, ç'a entraîné cinq annulations de combats. On part en camp d'entraînement, on fait des sacrifices, on quitte sa famille, on se prépare très dur, on en pleure parfois, et là, une semaine avant, c'est annulé..., explique-t-il, tout en reconnaissant "faire partie des biens lotis" financièrement.

Solidaire des autres boxeurs qui galèrent, il en a profité pour lancer un projet d'application, afin qu'ils bénéficient d'une petite rémunération. Lorsque je viens m'entraîner ici, je paye cher mes sparring-partners. Pourquoi ne pas le faire en France ?, souligne celui qui a aussi créé ces dernières années une association, Secteur sport éducation, venant en aide aux jeunes.

La France, où il a débarqué en provenance de Dakar à l'âge de quatre ans quand son père, conseiller financier, a été muté à Paris, Souleymane l'a au cœur. Il a été le capitaine de la Team solide qui a défendu les chances tricolores aux JO de Rio en 2016, avec une médaille de bronze à la clé. La conclusion de cette incroyable aventure collective était aussi celle d'une première phase dans la boxe, sport débuté tardivement à 14 ans.

Ça changeait du foot, j'ai tout de suite accroché. Je me suis vite entraîné très dur, j'allais courir tard le soir, je faisais de la corde dans ma cave. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et ce travail a payé: un an et demi plus tard, je suis devenu champion de France cadets, poursuit-il.

M'ouvrir à plein de choses

Qu'en pensaient les parents ? Ils n'avaient pas tout de suite tilté quand je leur en ai parlé, mais après ce premier titre, ils ont vu que ça commençait à être sérieux. Mon père ne voulait pas que je mette les études de côté. Il m'a dit tu peux continuer la boxe, par contre je veux que tu continues à bien bosser à l'école. Souleymane est parvenu à concilier les deux et devrait bientôt boucler un Master 2 en droit du sport à la Sorbonne. Une orientation choisie au moment où il est passé professionnel après Rio. J'ai eu énormément de propositions. J'entrais dans le sport-business... Je me suis inscrit dans ce cursus, pour savoir comment on gère les contrats, tout ce genre de choses, pour ne pas me faire avoir.

Le mémoire est quasiment fini, mais j'ai pris un peu de recul car la carrière monte. Le diplôme ce sera pour moi comme un deuxième titre de champion du monde, après celui que je veux remporter en boxe, promet-il.