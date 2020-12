Boxe : une nouvelle fois vainqueur, Anthony Joshua conserve ses titres

Leur face à face d'avant match avait été tendu. Mais une fois dans le ring, Anthony Joshua émerge vainqueur.

Plus jeune, plus grand et plus rapide, la star de la boxe britannique a dominé son combat face au Bulgare Kubrat Pulev, en l'envoyant "Le Cobra" deux fois au tapis, pour finalement le mettre K.O. au 9ème round.

Anthony Joshua conserve ainsi ses ceintures de champion du monde IBF, WBA, WBO et IBO dans la catégorie poids-lourds. Prochain défi, son compatriote Tyson Fury, une légende de la boxe, à qui il tentera d'enlever la ceinture de champion du monde WBC, dans ce qui s'annonce être l'un des plus grand face à face de l'histoire de la boxe britannique.

Tyson Fury semble plus que prêt à affronter Anthony Joshua, qui a 31 ans, ne compte qu'une défaite pour 24 victoires. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, le "Gypsy King" a promis de "mettre la fessée" à son adversaire.