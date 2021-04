Boxe : le Camerounais Francis Ngannou veut défier Tyson Fury

Sa victoire le 28 mars dernier à Las Vegas aux dépens de Stipe Miocic lors du championnat du monde des Lourds de l'UFC lui a fait pousser des ailes. Francis Ngannou veut s'imposer à présent en boxe anglaise et défier rapidement le Britannique Tyson Fury, détenteur de la ceinture WBC de la catégorie reine.

Francis Ngannou est déterminé. Le Camerounais de 34 ans, surnommé «The Predator» veut affronter le plus vite possible Tyson Fury, le plus grand poids lourd actuel de la boxe anglaise. C'est ce qu'il a fait savoir lors d'un entretien publié le week-end dernier dans le quotidien sportif français, L'Équipe : "l’année passée, on s’était déjà chauffé sur les réseaux. C’est quelque chose qui va se faire, assurément. Comment vous expliquer ? Ce serait génial, super ! J’ai la conviction que ça va arriver. Je vais trouver un moyen que ça se fasse. On a une petite histoire tous les deux.».

L'affiche fait déjà saliver tous les amateurs de boxe. Elle rappellerait sans nul doute le combat qui avait opposé en 2017 le boxeur Floyd Mayweather à la star de MMA, Connor McGregor.

Francis Ngannou, 16 victoires en 19 **combats, a déjà annoncé que si les deux camps trouvaient un terrain d'entente, il pourrait compter sur la présence de Mike Tyson** dans son coin.

Reste que le combat ne devrait pas intervenir avant plusieurs mois. Tyson Fury a déjà un calendrier chargé. Le Britannique, champion du monde WBA, IBF et WBO, doit affronter Antony Joshua à deux reprises en 2021. Du coup, Francis Ngannou pourrait patienter en se mesurant dans un premier temps à l'actuel champion intérimaire WBC, un autre Britannique, Dillian Whyte.