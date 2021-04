Les Kényans séropositifs en colère contre leur gouvernement

Des manifestations secouent le pays depuis une semaine. La raison de la colère: une décision très controversée de la part de l'Autorité kényane des revenus.

Ils ont défilé dans les plus grandes villes du pays. Au Kenya, les personnes atteint du virus du VIH et du SIDA ont manifesté pour dénoncer l'impôt sur leurs traitements. Le gouvernement kényan avait pris la décision de taxer les anti-rétroviraux donné par les ONGs et les Organisations Internationales.

Dans l'ouest du Kenya, à Kisumu, Boniface Ogutu Akach, militant pour les droits de l'Homme laisse éclater sa colère contre le gouvernement kényan.

"136 000 personnes vivent avec le VIH et le Sida à Kisumu, soit environ 13 % de notre population." explique t-il. "Nous ne pouvons pas nous taire et regarder cette population souffrir, simplement parce qu'elle ne peut pas obtenir un médicament qui est entreposé quelque part, et cela parce que le gouvernement veut taxer un don, un don qui est fait gratuitement, un don qui n'a même pas de but lucratif. Nous demandons au gouvernement de s'assurer immédiatement que tous ces médicaments soient mis à la disposition de toutes les personnes infectées et affectées par le VIH et le SIDA."

Erick Okioma, est séropositif. Lui aussi dénonce une baisse des réserves de médicaments. Dans sa maison de Kisumu, ce père de quatre enfants compte les bouteilles vides de traitements anti-rétroviraux. Des réserves de médicaments indispensables aux quelques 1,2 millions de séropositifs dans le pays, qui s'épuisent déjà et qui pourraient provoquer la mort de milliers de personnes selon Erick. Et avec la pandémie de Covid-19, le virus serait passé au deuxième plan selon lui.

"Leur attention a été détournée vers la Covidet cela a également affecté la perception de la communauté. Les gens craignent plus d'attraper la Covid que le VIH, les gens ne parlent que de la Covid. Et de cette façon, les gens pourraient même ne pas aller dans un établissement pour se faire tester, si les kits de test sont là."

Plusieurs membres de centres de préventions du VIH ont déjà alerté. Si les autorités refusaient de lever la taxe sur les anti-rétroviraux, les patients pourraient se retrouver sans traitements dans quelques mois.