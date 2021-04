Ziyech et Iheanacho, la coupe africaine

Wembley, le temple du football britannique, retrouvait des supporters ce week-end à l'occasion des demi finales de la FA Cup, coupe d'Angleterre. Les buteurs africains ont été déterminants.

Chelsea et Leicester ont obtenu leur billet pour la grande finale du 15 mai. Le Marocain Hakim Ziyech qualifie Chelsea samedi face à Manchester City (1-0) quand Leicester s'en est remis à son international nigérian Kelechi Iheanacho dimanche pour faire tomber Southampton (1-0).

Si Jamie Vardy avait ouvert la première méche, c'est bien Iheanacho qui inscrit le seul but de la rencontre pour les Foxes en seconde période, bien servi par l'international anglais.

Un Bayern convalescent, Choupo toujours brillant

En Allemagne, le Bayern de Munich, encore convalescent et certainement touché par le départ annoncé ce week-end de son entraineur Hansi Flick, s'est imposé de justesse face à Wolfsbourg. Il peut remercier son jeune prodige anglo-allemand d'origine nigériane, Jamal Musiala, auteur d'un doublé, mais aussi Eric-Maxim Choupo-Moting.

Le Lion indomptable, double buteur face au PSG lors de l'éimination en Ligue des Champions, inscrit son second but de la saison en Bundesliga. Pour Musiala, il s'agit du sixième but, le troisième en une semaine.

L'Inter serre les dents, Lukaku malheureux

Enfin en Italie, le choc entre l'Inter d'Antonio Conte et le Napoli de Gennaro Gattuso a tenu toutes ses promesses.

Romelu Lukaku etait maudit ce dimanche, le Belge frappe la barre en première période juste avant que Naples n'ouvre le score, le gardien de l'Inter, Samir Handanović, repoussant dans ses propres filets un centre convoité par Victor Osimhen.

Il était écrit que Romelu Lukaku n'inscrirait pas son 22e but cette saison en Serie A, le Belge touchant à nouveau du bois en seconde période.

La délivrance pour les Nerrazzuri viendra finalement de son Danois Christian Eriksen qui permet aux siens de conserver neuf points d'avance sur le Milan a 7 journées de la fin de saison.