Ligue des Champions : le PSG et Chelsea en demi-finales

Le Paris Saint-Germain et Chelsea se sont qualifiés pour le dernier carré. Le Real Madrid, Liverpool, Manchester City et le Borussia Dortmund se disputeront les deux dernières places.

Malgré leur défaite 1 à 0 à Séville, Chelsea est en route vers les demi-finales grâce à leur victoire 2-0 au match aller sur le FC Porto. Et l'entraîneur des Blues Thomas Tuchel espère bien s'appuyer sur la jeunesse de son effectif.

"Nous sommes très, très heureux d'être dans le dernier carré", explique Thomas Tuchel. "Comme je l'ai dit, lorsque nous avons besoin de renverser la vapeur, nous ne pouvons pas compter sur la plus grande expérience, mais nous pouvons compter sur un jeune groupe qui travaille dur et j'espère que nous restons aventureux et assez courageux pour accepter le défi et il y en aura un gros à venir" affirme l'entraîneur de Chelsea.

Autre qualification dans la défaite, celle du Paris Saint Germain. Le club francilien a beau s'être incliné 1-0 à domicile dans un match spectaculaire face au Bayern Munich (et ce malgré une grosse performance de l'international sénégalais Idrissa Gueye), le PSG progresse vers les demi finales grâce à sa victoire 3-2 à l'aller.

Mais si le club français a éliminé Barcelone et le Bayern dans sa course à la coupe aux grandes oreilles, Mauricio Pochettino ne se voit pas comme grand favori du dernier carré. "Nous avons éliminé Barcelone en huitième de finale en deux manches et maintenant nous avons éliminé le Bayern Munich en deux manches. Je pense que nous avons mérité dans les deux matchs à élimination directe, mais je ne pense pas que le Paris Saint-Germain soit le favori pour gagner les Champions" explique l'entraîneur du PSG.

Qui pour rejoindre le PSG et Chelsea en demi ?

Les adversaires des Blues et du PSG seront connu ce soir. Pour sa première demi finale de Ligue des Champions depuis 2014, Chelsea sera rejoint soit par le Real Madrid soit par Liverpool. Net avantage pour Los Blancos, vainqueur 3-1 à l'aller grâce à un doublé de Vinícius Júnior.

Dans la seconde demi-finale, le PSG affrontera le Borussia Dortmund ou Manchester City. Les Citizens s'étaient imposé 2-1 face au Borussia, qui souffre de la disette de son attaquant star Erling Haaland, qui n'a pas réussi à concrétiser une occasion face aux cages dans les 6 derniers matchs.