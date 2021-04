Ligue des Champions : Mo Salah n'a pas suffi face au Real Madrid

Le rêve d'un deuxième sacre européen s'est éloigné pour Mohamed Salah et Sadio Mané logiquement battus 3-1 mardi soir par le Real Madrid lors des quarts de finale aller de Ligue des Champions.

A Madrid, il y avait beaucoup d'étoiles sur le terrain, et les deux derniers vainqueurs de la compétition avant le Bayern : treize titres pour la "Maison blanche" contre six pour les Reds sacrés pour la dernière fois en 2019. Et c'est le club espagnol, au palmarès record, qui a remporté cette affiche de prestige face à des Anglais trahis par leur défense.

Liverpool a coulé sous les coups notamment de Vinicius junior, l'ailier brésilien de 20 ans auteur d'un doublé (27e, 65e). Lancé par Toni Kroos, il s'est d'abord faufilé entre deux défenseurs pour crucifier son compatriote Alisson Becker. A trente minutes du terme, il a de nouveau profité de la passivité de Nathaniel Phillips pour trouver la faille. Entre temps, le second but madrilène avait été inscrit par Asensio, en embuscade pour profiter d'une tête en retrait de Trent Alexander Arnold.

Mo Salah entretient l'espoir

Liverpool a quand même préservé une petite chance de qualification grâce au quatrième but en quatre matches de C1 de Mohamed Salah dont la frappe a fait mouche avec l'aide de la barre transversale (51e). L'Égyptien a inscrit son 27e but en 42 matchs cette saison. Le Sénégalais Sadio **Mané** est resté en revanche cette fois muet.

Prétendant au sacre, Manchester City a obtenu un succès plus étriqué face au Borussia Dortmund en l'emportant 2-1 en toute fin de match sur un but de son prodige anglais, Phil Foden.

Ce mercredi soir, les deux autres quarts de finale mettront aux prises les deux derniers finalistes, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich alors que le FC Porto du congolais Chancel Mbemba recevra les Anglais de Chelsea.