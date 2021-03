Tiana Major9 : la nouvelle révélation de la Motown

Une mélodie, des arrangements et une voix douce…c’est ce qui fait le succès de la chanson ''Same Space'' de cette chanteuse britannique. Tiana Major9, de son vrai nom Tiana Thomas-Ambersley est une auteure-compositrice-interprète originaire de Londres.

« Alors 'Same space'' c'était essentiellement comme être dans une relation co-dépendante, une relation vraiment malsaine et vous en êtes pleinement conscient, mais vous ne pouvez pas partir parce que vous dépendez simplement de cette personne. Alors, oui, c'était juste à propos d’une conversation que j'avais avec moi-même à ce moment-là de ma vie. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut comprendre", explique la chanteuse.

Avec des influences soul, r&b et jazz, sa musique a été comparé à des chanteuses comme Amy Winehouse, Jazmine Sullivan ou encore Lauryn Hill. Le talent de la jeune chanteuse de 25 ans n’est certainement pas passé inaperçu. Il y a quelques mois, elle a été nominée aux Grammy awards. Et pour son second album, elle a a signé chez la mythique maison de disque Motown qui a révélé de nombreuses légendes comme Diana Ross ou encore Stevie Wonder et plus récemment le chanteur Bruno Mars.