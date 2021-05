Algérie : une ONG distribue des repas aux nécessiteux pour l'Iftar

À Alger, une Organisation Non Gouvernementale installe une tente dans le quartier de Bab El Oued pour offrir plus de 1 300 repas aux nécessiteux afin qu'ils puissent rompre le jeûne pendant le mois sacré du Ramadan.

"J'amène toujours ma fille avec moi, parce qu'elle aime être volontaire pour ce genre d'initiative. Elle aime m'accompagner moi et aussi les autres en cuisine, c'est du travail humanitaire, c'est bien qu'elle grandisse avec ces valeurs. " a déclaré Mohammed Addad, chef cuisinier.

Des plats à emporter sont préparés, pour ceux qui ne souhaitent pas manger sur place et profiter du repas en famille dans le confort de leur foyer.

D'autres personnes isolées apprécient la compagnie des volontaires et l'ambiance qu'il règne au cours de la distribution.

L'ONG "El amel Djazair Hope" permet à tous les habitants de pratiquer leur rite, la situation économique du pays ayant renforcé la précarité de nombreux Algériens, explique Meriem Laribi, responsable de l'organisation :

"On a remarqué qu'il y a plus de familles qui viennent cette année, et nous pensons que c'est à cause de la pandémie de coronavirus, les pères de famille sont en difficultés à cause du manque de travail. "

Depuis le soulèvement du mouvement contestataire le Hirak il y a deux ans, l'Algérie est frappée par des grèves, un taux de chômage élevé (15%) et une flambée des prix. Des pénuries viennent s'ajouter à une crise économique liée à la baisse des revenus pétroliers et à l'impasse politique.