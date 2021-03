Ligue des Champions : le Zamalek abat sa dernière carte

Vice-champion d'Afrique en titre, le Zamalek est en difficulté dans cette édition 2021 de la Ligue des champions africaine. Avec seulement 2 points à mi-parcours, lesChevaliers Blancs comptent sur le retour sur le banc de Patrice Carteron pour se relancer.

Les actuels leaders du championnat égyptien recoivent ce soir au Caire l'Espérance de Tunis, quadruple championne d'Afrique. Un choc crucial que les Cairotes abordent avec un nouvel entraîneur, le Français Patrice Carteron.

Six mois après s'être enfui en Arabie Saoudite, l'ancien sélectionneur du Mali et champion d'Afrique avec le TP Mazembe a accepté de revenir sur les bords du Nil. et de remplacer son successeur,le Portugais Jaime Pacheco.

_"Ces trois ou quatre derniers jours, nous nous sommes concentrés sur la motivation et le retour de l'esprit de combat, ainsi que sur le plaisir de jouer au football et la préparation mentale que nous avions l'habitude de faire auparavant. Ils sont donc capables de jouer des matchs difficiles." _

Togui-Badri, un nouveau duo offensif pour l'EST

Comme l'exprime la presse égyptienne, les joueurs du Zamalek n'ont pas été particulièrement affecté par ce nouveau changement d'entraîneur et "ils sont un peu habitués à cela" selon le défenseur Ahmed Eid_._

L'entraîneur adjoint de l'Espérance de Tunis, Mejdi Traoui, a lui estimé lundi que son équipe ne sous-estimera pas son adversaire :

"C'est l'une des plus grands affiches du continent, les deux équipes sont excellentes et bien connues en Afrique. Ce match est prestigieux et passionne les deux pays. Si nous en avons l'occasion, nous les éliminerons car le Zamalek est un adversaire difficile et il serait préférable de le voir sortir de la compétition plus tôt pour ne pas le rencontrer à nouveau. Nous jouons toujours pour gagner et c'est notre objectif : gagner demain".

L'Espérance s'appuiera sur ses nouvelles recrues offensives telles qu'Anice Badri, revenu au club en janvier, lui qui avait remporté la C1 avec les Sang et Or en 2018 et 2019, et le meilleur buteur du championnat ivoirien 2018 William Togui Mel, prêté par le club belge du FC Malines.

L'Espérance est en tête du classement du groupe D avec 7 points après trois journées. Le Mouloudia d'Alger occupe la deuxième place avec trois longueurs d'avance sur le Zamalek.