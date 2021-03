Covid-19: les campagnes de vaccination lancées en Afrique

Alors que de plus en plus de pays africains perçoivent les livraisons de vaccins contre la Covid-19, les campagnes de vaccinations contre le coronavirus ont été lancées au Rwanda et au Nigéria.

C'est une protection de plus pour ces infirmiers. En Afrique du Sud, le personnel de santé qui paye un lourd tribut avec plusieurs centaines d'infirmiers infectés, continue de recevoir des vaccins contre la Covid-19.

A plusieurs reprises dans la dernière année, les hôpitaux du pays se sont retrouvés submergés par le nombre de malades. L'Afrique du Sud, qui a enregistré le plus grand nombre de cas de contaminations sur le continent, déplore à ce jour plus de 50 000 décès liés au coronavirus.

"Nous, les travailleurs de première ligne, avons été témoins de la façon dont la deuxième vague a vraiment dévasté la société. Je n'aimerais donc pas revivre cela" explique Judith Mokgaudi, après avoir reçu son vaccin au George Mukhari Hospital de Pretoria. "J'encouragerais donc tout le monde à donner une chance au vaccin et à se faire vacciner, pour que les travailleurs de première ligne soient protégés. Avant d'aller protéger notre communauté, nous devons nous-mêmes être bien protégés".

Au même moment, le Mali recevait ses premières doses de vaccins grâce au dispositif Covax mis en place par l'Organisation Mondiale de la Santé. 396 000 doses du vaccins anglo-suédois AstraZeneca ont été livré aux autorités maliennes, sous l’œil attentif du président de transition Bah Ndaw. Une première initiative qui concernera principalement la capitale Bamako, où se concentre une majorité des cas de contaminations.

"C'est important pour le Mali, puisque le premier 'touchdown' aujourd'hui est arrivée pour à peu près 400 000 doses de vaccin AstraZeneca produit par le laboratoire en Inde, c'est pour ça que vous avez aussi vu l'ambassadeur de l'Inde ici", détaille Sylfie Fouet, représentante de l'UNICEF au Mali. "Cela correspond à peu près au premier tiers des vaccins qui vont arriver dans les deux prochains mois, qui est 1 300 000 pour le Mali, qui fait partie d'une grande solidarité mondiale de 2 milliards de doses pour 82 pays."

Pendant que le Mali perçoit ses vaccins Astra Zeneca, le Rwanda est devenu le premier pays d'Afrique à recevoir les sérums du laboratoire Pfizer-BionTech.

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a été lancée dans la capitale Kigali, faisant du Rwanda le premier pays de l'Afrique de l'Est à commencer à immuniser ses personnes à risque comme son personnel de Santé.

"Après avoir reçu le vaccin contre le coronavirus, je me sens en sécurité et en bonne santé. Nous espérons que ce vaccin nous aidera à réduire le nombre de personnes infectées ou tuées par le Covid-19 et qu'il éradiquera complètement la pandémie", affirme Euzabio Mye Biziyare.

Le pays de 12 millions d'habitants espère immuniser 30% de sa population d'ici la fin de l'année.

Au Nigéria, c'est également un médecin qui a reçu la première dose de vaccin contre la Covid-19. Grâce à l'initiative Covax, le Docteur Ngong Cyprian a reçu la première des quelques 4 millions de doses livrées au pays le plus peuplé d'Afrique. Mais pour le docteur d'Abuja, c'est pour l'instant encore largement insuffisant pour les quelques 200 000 millions de nigérians.

"Je suis heureux de recevoir le vaccin, étant la toute première personne à recevoir le vaccin ici au Nigéria. Mais je me sentirai mieux quand environ 70% des Nigérians seront vaccinés" a t-il déclaré après avoir reçu le vaccin.

Sur les quelques 10 million de vaccins livrés dans le monde grâce au programme COVAX, 40% ont été perçus par le Nigéria.