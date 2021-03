ONU : Linda Thomas-Greenfield met l'Afrique au centre des débats

Linda Thomas-Greenfield souhaite mettre l'Afrique au centre des débats du conseil de sécurité au cours des prochaines semaines.

Alors que son pays préside l'organe exécutif durant le mois de mars, la nouvelle ambassadrice des États-Unis à l'ONU a profité d'une conférence de presse lundi pour lister les nombreux enjeux à venir concernant le continent africain. Selon Linda Thomas-Greenfield, la mission de l'ONU au Sud-Soudan devrait être renouvelée très vite alors que les missions de paix menées avec l'Union Africaine au Darfour et en Somalie seront réexaminées.

La diplomate américaine est prête également à revoir la position des Etats-Unis concernant la Minusma au Mali et aider à rendre cette mission plus efficace sur le terrain.__"Je sais que c’est l’une des préoccupations majeures des Français, et je pense qu’ils mèneront les discussions pro-activement. Et oui, nous y participeront », a-t-elle précisée.

Enfin, par la voix de son ambassadrice, les Etats-Unis ont assuré qu’ils continueraient à suivre de près les situations en Éthiopie et au Yémen.