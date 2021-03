Covid-19 : Les Seychelles en passe d'atteindre une immunité collective"

Les Seychelles ont déclaré qu'elles espéraient atteindre une "immunité collective" contre le coronavirus d'ici la mi-mars.

Les autorités seychelloises ont administré des doses Sinopharm développées par les Chinois, qui ont été données par les Émirats arabes unis, ainsi que le vaccin Covishield développé par AstraZeneca.

A cette allure, l’archipel pourrait être l’un des premiers pays au monde à obtenir une protection aussi étendue contre la Covid-19.

"Je pense que la seule chose que notre pays a vraiment bien fait, c'est notre programme de vaccination. Les Seychelles sont actuellement dans le trio de tête en ce qui concerne les vaccinations et nous espérons obtenir une immunité collective à la mi-mars, lorsque nous aurons vacciné 70 000 de nos citoyens. 70 000 représente en fait 70 % car notre population est de 100 000 habitants. Nous avons lancé le programme de vaccination en janvier et maintenant plus de 44 % des personnes qui ont reçu la deuxième dose du vaccin chinois, le Sinopharm." a déclaré le président des Wavel Ramkalawan.

Une immunité collective est atteinte lorsqu'un nombre suffisant de personnes est immunisé, soit par la vaccination, soit par une infection passée, pour arrêter la propagation incontrôlée du virus.

Ainsi le virus transmet moins facilement d'une personne à l'autre, ce qui contribue à protéger ceux qui sont encore susceptibles de l'attraper.

Personne ne sait avec certitude quel est le seuil d'immunité collective pour le coronavirus, bien que de nombreux experts affirment qu'il est de 70 % ou plus.

Selon M. Ramkalawan, il est essentiel que les pays riches aident les pays pauvres à acquérir des vaccins.