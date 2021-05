Des Seychellois vaccinés contractent le coronavirus

Au Seychelles, des personnes ayant pourtant reçu leurs doses de vaccin contre le coronavirus contractent malheureusement encore le virus.

Ces cas positifs exceptionnels préoccupent le corps sanitaire dans l’archipel qui a le taux de vaccination parmi les plus élevés à l’échelle mondiale. 78 % de la population ayant reçu au moins une dose.

"Nous enregistrons cependant quelques cas positifs, environ un tiers des cas positifs sont parmi les personnes qui ont été vaccinées avec les deux doses. Mais ce groupe de personnes a tendance à ne pas avoir de symptômes, ils ont été testés parce qu'ils étaient des contacts, ou ils ont des symptômes légers" , explique Jude Gédéon, commissaire à la santé publique.

Des cas positifs qui concernent des nationaux en majorité. L’archipel de 100 000 habitants a enregistré depuis le début de la pandémie 8 172 cas de coronavirus. La moyenne de cas hebdomadaire est passée de 120 cas à 314 selon les données du 8 mai.

"Jusqu'à présent, sur tous les cas actifs que nous avons, presque tous sont des Seychellois, 85%. Nous avons cependant 15% de personnes qui sont actives, des cas actifs qui sont des étrangers, ils sont soit des détenteurs de GOB, soit des visiteurs ", ajoute Jude Gédéon.

La situation inquiète d’autant plus que selon les autorités seychelloises, parmi les cas détectés depuis fin avril, 37 % sont des personnes ayant déjà reçu leurs deux doses e vaccin. L’archipel utilise les doses de Sinophram et d’Astrazeneca. Des vaccins qui auraient une efficacité de 65 % pour le premier et 90 % pour le second contre la souche ‘’ historique’’ de la pandémie.