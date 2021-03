Nigeria : ils transforment les métaux usagés en lave-mains

Alors que le reste du monde se débat avec la distribution des vaccins pour lutter contre la Covid-19, deux jeunes fabricants de meubles nigérians, Bamigbose Adams et Emmanuel Ogbu, ont commencé à transformer de vieux fûts métalliques en lavabos personnalisés pour les vendre à Lagos, en pleine pandémie.

Le lavage des mains est essentiel pour prévenir la propagation de la Covid-19, mais des milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès aux ressources nécessaires pour se laver les mains. Plusieurs organisations luttent pour assurer la santé et le bien-être de tous et garantir un accès à l'eau potable.

Bamigbose Adams raconte que l'idée lui est venue après avoir examiné le nombre de décharges dans sa région et la nécessité de recycler certains matériaux en quelque chose de significatif et d'essentiel pour la maison.

"On a profité d'avoir une décharge tout près de chez pour se servir de matériaux recyclés et créer ainsi des produits utiles pour les gens. Notre première création a été une table conçue avec des pneus et cela a lancé le projet", explique-il.

Servir d'exemple

Il ajoute que depuis qu'il a créé la marque "Above ground level", il fabrique 10 lavabos par jour après en avoir déjà livré des centaines a des clients différents.

"Nous avons récemment fabriqué des lavabos pour tous les hôpitaux fédéraux du Nigeria, qui ont été financés par Dettol Nigeria", se félicite Bamigbose Adams.

" Nous envisageons d'avoir un atelier où les Nigérians pourront venir apprendre et voir ce qu'ils peuvent faire avec les choses qui les entourent", complète Emmanuel Ogbu.

Selon un rapport de 2018, environ 157 millions de Nigérians n'ont pas accès à des installations adéquates pour se laver les mains, ce qui rend très difficile de suivre les conseils de l'Organisation mondiale de la santé sur le lavage régulier des mains pour aider à prévenir la propagation du coronavirus.