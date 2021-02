Cinéma : ''Un prince à New York 2'' sort en Mars

Eddie Murphy prouvait dans les années 1980 que les films menés par des acteurs principaux noirs pouvaient réussir au box-office international, avec la comédie devenue culte Un Prince à New York.

Après le milliard de dollars généré par Marvel et son super-héros africain, Eddie Murphy revient à son tour avec la suite des aventures de son prince africain pourri gâté, dans Un Prince à New York 2 qui sortira sur la plateforme Amazon Prime le 5 mars.

Dans Un Prince à New York, sorti en 1988, l'acteur joue le rôle-titre de son altesse Akeem Joffer, à la recherche de l'amour dans la ville qui ne dort jamais. Dans la suite, Akeem devenu un monarque plus âgé, revient à New York cette fois à la recherche de son héritier mâle perdu de vue, qui pourra sauver son royaume africain fictif.

Je suis très heureux que les gens voient le film, il a vraiment été tourné, Et je suis juste impatient que les gens le voient. Je pense que c'est la première fois que la deuxième partie d'un film, a été tournée 32 ans après. Et donc nous avons fait quelque chose qui n'a jamais été réalisée. Et j'ai hâte que les gens le voient.

Alors qu' Hollywood présente un florilège de films prestigieux sur le mouvement des droits civiques, aux castings menés par des acteurs noirs, Eddy Murphy, explique qu'un prince à New York 2, est un film qui s’intéresse à la famille, à l'amour, et de la tradition. À ses côtés, d'autres stars noires du cinéma ou de l'humour, dont Wesley Snipes, Arsenio Hall, Leslie Jones, Tracey Morgan, ou encore James Earl Jones

Je suis très reconnaissant qu'ils m'ont laissé participer à ce film parce qu'il est si emblématique et c'est ce que je recherche en tant qu'acteur, vous voulez faire partie de ces films que tout le monde veut voir, ces films qui sont une référence. Comme Gone with the Wind et Dr Zhivagos. Ces films que tout le monde a vu et celui-ci est l'un de ces films. Le premier volet était vraiment génial , alors je suis très reconnaissant souligne Wesley Snipes.

Il sera difficile cependant de comparer l'engouement populaire pour l'ensemble de ces films, la plupart des cinémas à travers le monde demeurant porte close en raison de la pandémie de Covid-19. Un Prince à New York 2 a en effet été produit par Paramount mais les droits ont été vendus à Amazon pour sa plateforme.