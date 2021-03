Résoudre l'immigration clandestine avec des étudiants étrangers [Business Africa]

Les entrepreneurs du continent explorent de nouveaux territoires alors même que les partenaires de développement de l'Afrique forgent de nouvelles voies vers une prospérité partagée.Dans ce numéro de Business Africa, nous vous présentons Timeless Capital Coin, une crypto-monnaie conçue pour répondre aux défis uniques des entrepreneurs africains. Nous verrons aussi comment attirer des étudiants internationaux peut aider à résoudre le problème de l’immigration clandestine. Engin, nous nous attarderons sur la résilience extraordinaire du thé kényan, dont les exportations ont généré un milliard de dollars.

Avez-vous suivi la hausse sans précédent des actions et de la valeur des crypto-monnaies ces derniers mois ? Vous êtes-vous demandé comment vous pouvez participer à cette révolution ? Ou si les monnaies numériques peuvent être adaptées aux économies africaines ? L'ancien footballeur et entrepreneur togolais Donaldson Sackey a développé la Timeless Capital Coin pour répondre aux problèmes qui sont propres aux entrepreneurs des pays en développement.

Les relations Italie-Afrique

La situation géopolitique de l'Italie la place au centre des projecteurs des migrations de l'Afrique vers l'Europe. Les autorités italiennes ont du mal à trouver des solutions pour endiguer le flux d'immigrants illégaux vers l'Europe via leurs frontières. La Libre Université Internationale des Études Sociales, en Italie, travaille sur un moyen innovant de promouvoir la migration légale et circulaire pour contribuer au développement des pays africains et de réduire l'appétit pour les voyages risqués et dangereux à travers l'océan.

Augmentation d’exportation de thé kényan

Au Kenya, le thé est la principale culture d'exportation et revêt une importance socio-économique considérable. Alors que le coronavirus a touché l'ensemble du secteur agricole en 2020, l'industrie a continué à se développer au profit des caisses de l'État.