RDC : dernier hommage au chauffeur congolais de l'ambassadeur italien

Denier hommage à Moustapha Milambo, le chauffeur congolais tué lors d’une attaque contre un convoi de l'ONU, dans le Nord-Kivu, ce lundi.

Moustapha Milambo, Luca Attanasio, l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo (RDC) depuis 2017, et l'officier des carabiniers Vittorio Iacovacci ont été tués lundi. L’attaque a eu lieu alors que le convoi de deux voitures était en route vers Ruthsuru pour visiter un projet scolaire du Programme alimentaire Mondial (PAM).

Alors que le corps de l’ambassadeur italien et de son garde du corps ont été rapatriée, à Goma, la veuve du chauffeur est inconsolable. Dans une modeste maison en bois située à quelques blocs de la base de l'ONU, un groupe de femmes a tenté de réconforter Asina Selemani. "Nous avons été surpris par cette tragédie. Nous avons été frappés par le fait que mon mari a quitté la maison le matin pour aller travailler, pour ensuite apprendre qu'il avait été abattu. Nous demandons au gouvernement congolais de nous aider", déclare-t-elle.

Si les circonstances de l'attaque sont toujours floues, les populations locales dénoncent une insécurité récurrente."C'est de la responsabilité de notre gouvernement et de Félix Antoine Tshisekedi, en tant que président de la République. Le président et le gouverneur de notre province doivent voir comment nous apporter la paix et sécuriser notre pays pour que de telles morts ne se reproduisent plus", avance Moussa Mabange, chef de la communauté musulmane du Nord-Kivu.

Cette région est considéré comme l'une des zones les plus dangereuses de la RDC. Les autorités gouvernementales ont accusé lundi des rebelles hutus rwandais d'être responsables de l'attaque. Une accusation réfutée ce mardi par les rebelles des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), qui ont condamné un ignoble assassinat.