Khaled Drareni réaffirme son engagement en faveur de la presse

Khaled Drareni savoure des instants de liberté, après une année passée en prison pour avoir couvert le mouvement du Hirak dans son pays, l’Algérie. Il a quitté la prison de Kolea après avoir bénéficié de la grâce présidentielle.

Le journaliste, fondateur du site d'information en ligne la Tribune de la Casbah, était devenu un symbole de la lutte pour la liberté de la presse et d'expression en Algérie, alors que les autorités algériennes avaient décidé de réduire la contestation au silence. Arrêtant et poursuivant des militants, des personnalités de l'opposition, des journalistes et des utilisateurs de médias sociaux. Khaled Drareni dit avoir fait preuve d’optimisme pendant son séjour en cellule.

" On supporte bien et mieux ce genre de verdict quand on est un éternel optimiste, moi, je suis un éternel optimiste et un éternel positiviste, même quand tout va mal, je m'accroche toujours à tout ce qui va bien, donc c'est vrai que c'est des verdicts auxquels je ne m'attendais pas du tout, parce que j'étais toujours optimiste, mais j'avais mal surtout pour la famille et les amis.", explique le journaliste.

Mais la prison semble n’avoir pas eu raison de l’engagement de ce journaliste en faveur de la défense de la liberté de la presse. Au contraire, le désormais ex-prisonnier du Hirak entend toujours défendre une liberté qu’il qualifie de '' sacrée et d’intouchable''.

"Je pense que le combat de la liberté de la presse est un combat de tous les jours et dans les tous les pays du monde, j'ai souvent pensé à tous les détenus et à tous les journalistes qui sont emprisonnés dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine, il n'y a pas qu'en Algérie qu'on met des journalistes en prison, je suis solidaire avec eux de leurs familles, leurs proches, le combat pour la liberté de la presse doit être un combat universel et je suis prêt à mener ce combat en tant que journaliste algérien.", souligne Khaled Drareni.

Le journaliste promet donc de reprendre du service. Mais il a en tête un premier rendez-vous post-prison, , l’audience de son procès en appel devant la Cour suprême jeudi.