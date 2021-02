LDC CAF : Al-Ahly SC démarre fort !

Leur entrée en lice était attendue. Le champion en titre a répondu présent dès la première rencontre de la phase de groupes, en disposant du club soudanais d’Al-Merreikh (3-0). De quoi afficher clairement ses ambitions.

On aurait pu être sceptique sur la forme physique des Égyptiens, revenus il y a seulement quelques jours du Qatar. Il n’en fût rien. Ah-Ahly SC a dominé mardi soir de la tête et des épaules son adversaire soudanais.

La différence au tableau d’affichage n’est pourtant intervenue qu’à l’heure de jeu. En moins de 15 minutes, Mohamed Magdy (57’), Mahmoud Kahraba (63’) puis Walter Bwalya (71’) ont fait basculer la rencontre et offert à Al-Ahly SC la première place du groupe A. Une récompense logique d’un match sur-dominé par les Pharaons, qui s’imposent par le score le plus probant de cette première journée et assument clairement leur statut de favori à leur propre succession.

Le match entre Wydad AC et le Kaizer Chiefs encore reporté

Initialement prévue samedi dernier, la rencontre entre les Marocains de Wydad AC et les Sud-Africains de Kaizer Chiefs avait d’abord été reportée, suite au refus des autorités marocaines d'accueillir des voyageurs en provenance d’Afrique du Sud. L’Égypte avait dans un premier temps accepté que le match se joue au Caire ce vendredi. Mais, à travers un communiqué, la Fédération égyptienne a renoncé finalement à la tenue sur son sol du dernier match de cette première journée.

Il faudra donc attendre la décision finale de la CAF pour en savoir plus sur la date de report de cette rencontre qui ne pourra pas, quoiqu'il arrive, se jouer avant le début de la deuxième journée. Wydad AC débutera donc sa phase de groupes mardi prochain en Angola pour y défier le Petro Luanda, tandis que le Kaizer Chiefs fera son entrée dans la compétition face à l’actuel leader de la poule, le club guinéen de l’Horoya AC.