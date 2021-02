CHAN : dernière ligne droite pour les favoris [Football Planet]

Le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) entre maintenant dans sa dernière phase. Les quarts de finale ont été époustouflants, avec des équipes comme le Cameroun, le Mali, le Maroc et la Guinée qui ont montré leurs prouesses pour passer à l'étape suivante. Malgré cela, les Léopards de la RDC ont dû surmonter un obstacle lorsqu'ils ont rencontré le Cameroun. Un certain nombre de leurs joueurs et de membres du staff ont été testés positifs au coronavirus.

Le Maroc s'est également qualifié pour les demi-finales du CHAN après avoir battu la Zambie. Les champions en exercice semblent tenir leurs promesses et font connaître leurs intentions. Des dizaines de supporters marocains ont afflué au Cameroun pour soutenir leur équipe. Après avoir sa place en demi-finale, le Maroc est maintenant déterminé à retenir leur titre.

Nous avons également une analyse approfondie sur l'état de cette compétition grâce au journaliste sportif et correspondant d'Africanews au Sénégal, Johnson Wahany Sambou.