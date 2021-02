Football : reprise du championnat ivoirien le 14 mars

Le championnat ivoirien de football, interrompu depuis mars 2020 en raison de la crise sanitaire suivie de l'imbroglio concernant l'élection du président de la Fédération ivoirienne de foot (FIF), devrait reprendre reprendra le "14 mars prochain".

Le Comité de normalisation de la FIF mis en place par la FIFA "nous a informés des dispositions qu'il a prises pour organiser le championnat le 14 mars 2021", a déclaré Alexis Vagba, président de l'Africa Sport d'Abidjan, l'un des grands clubs ivoiriens, à l'issue de discussions avec les membres de ce comité. "Nous avons donc la date. Le calendrier est prêt", a-t-il ajouté. Ce sera la première fois que cette compétition se joue sous tutelle de la FIFA.

Le championnat ivoirien 2019/20 a été interrompu en mars dernier au cours de la 20e journée sur 26, et a vu le RCA, leader, être déclaré champion. Le 14 janvier, la sénatrice Mariam Dao Gabala, néophyte dans le monde du football, a été choisie par la FIFA pour présider le Comité de normalisation de la FIF et tenter de régler la crise concernant l'élection de son président, poste que brigue l'ancien joueur vedette de Chelsea et des Elephants, Didier Drogba.

Le Comité de normalisation, installé depuis le 24 décembre dernier, a pris fonction le 21 janvier avec quatre membres dont deux dames et deux hommes. Ils géreront le football ivoirien jusqu'au 31 décembre 2021.

Ailleurs, en Afrique du Nord, la reprise de la Botola Pro 1 Inwi, le championnat marocain, est prévue pour le samedi 13 février. Cela permettra aux joueurs engagés en équipe nationale pour les phases finales du Championnat d’Afrique des Nations, qui se déroule au Cameroun, de réintégrer leurs équipes respectives. Les 1/8 de finale de la Coupe du Trône sont pour leur part annoncés pour les 2,3 et 4 mars.