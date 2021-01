RDC : Félix Tshisekedi reprend les commandes

Dans cette interview, Africanews revient sur l'évolution de la situation politique en République Démocratique du Congo avec Trésor Kibangula, analyste du groupe d'étude sur le Congo.

Africanews : le dernier coup d'éclat c'est la motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga, la figure du camp Kabila, peut-on dire, que Félix Tshisekedi s'affranchit un peu plus de la domination de Joesph Kabila.

Sa destitution vient surtout confirmer l'inversion des rapports de force qu'on a constaté depuis quelques mois déjà entre l'ancien président Joseph Kabila et le nouveau Félix Tshisekedi. Depuis plusieurs semaines, Félix Tshisekedi est en train de reprendre la main sur les institutions. Il y a eu l'épisode des trois juges constitutionnels qui ont été nommés par Félix Tshisekedi sans l'accord des sans désormais ex-allié Joseph Kabila.

Africanews : Félix Tshisekedi a affiché une volonté de rassembler une union sacrée, il a désormais une majorité de 391 sièges sur 500, avec des alliés comme Jean-Pierre Bemba et Moise Katumbi et des ex-pro-kabila, une majorité hétéroclite, quel avenir pour une telle majorité, est ce qu'il pourra concilier les appetits de tout un chacun.

Mais l'avenir de cette union sacrée dépendra surtout de sa capacité à imposer une ligne politique et un agenda politique clair et consensuel. Parce que, vous l'avez dit, cette coalition rassemble des profils assez hétéroclites et surtout des personnes avec des intérêts très divergents. Il y en a beaucoup qui sont venus, surtout ceux du FCC qui sont venus rejoindre ces bateaux parce qu'ils voulaient se positionner au regard de l'affaiblissement de leur famille politique. Il y a d'autres nouveaux ralliés à Jean-Pierre Bemba ou Moïse Katumbi qui viennent aussi pour essayer d'avoir un regard sur des réformes, surtout électorales, qui vont être mises en place parce que lors des dernières échéances électorales, ils n'ont pas été candidats

Africanews : Finalement le grand absent, c'est Joesph Kabila, Quelle pourrait être la sa riposte de Joseph Kabila, jusqu'a présent il n'a pas réagi, après le divorce consommé.

Et il y a aussi les président Tshisekedi qui assombrit son agenda. Il aura un bilan à défendre à 2023. Donc, tous ces intérêts divergents doivent être trouver un terrain d'entente, doivent trouver un terrain d'atteinte, et ce sera au président. La stratégie des ripostes de Joseph Kabila. On le savait puissant. On disait qu'il a dirigé le pays pendant 18 ans. Il s'est arrangé pour avoir une écrasante majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Il avait encore des relais au sein de l'armée. C'est quelqu'un qui était supposé être puissant.