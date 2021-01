Kobe Bryant, l'éternel hommage

Il y a un an, le 26 janvier 2020, un crash d’hélicoptère emportait Kobe Bryant et huit autres personnes, dont sa fille Gianna. La disparition de la star mondiale du Basket, légende de la NBA a laissé un vide, bien au-delà des terrains de basket. À Los Angeles, par exemple, les artistes de rue peignent, dessinent, représentent celui qui leur manque tant ; pour un hommage éternel, qui ne sera jamais ultime.

"Il y a environ un mois, un papillon est venu se poser sur mon aérographe, juste au-dessus. J’ai une vidéo. Et puis j'ai regardé un magazine et j’ai vu un papillon tatoué sur le bras de Kobe Bryant. C'était comme ressentir une immense connexion avec lui. Je travaille de très longues heures tout au long de la journée sur cette peinture murale et ce qui me tient éveillé, c’est essentiellement l'amour des arts et des enseignements de Kobe Bryant. Cette fresque est pour Kobe et sa famille. Elle s'appelle "Mamba business", comme une entreprise familiale, donc je voulais aussi y inclure ses proches et la famille élargie à la NBA", explique l'artiste de rue Tehrell Porter.

Chaque artiste travaille avec ses tripes, son cœur et son ressenti pour représenter celui qui les inspirait et les anime encore au quotidien.

"Je pense qu'en l'espace de deux mois, tout en le dessinant, j'ai énormément évolué en tant qu'artiste. Et il y avait beaucoup de pression, car ici, nous sommes à Los Angeles et je voulais lui rendre justice. Je voulais que cette représentation de lui soit la meilleure et j’ai vraiment tout donné", exprime l'artiste Ladie One.

Des peintures murales représentant Kobe Bryant, Los Angeles en regorge. La légende du Basket-ball joué 20 saisons avec les Lakers de L.A. Une ville désormais tatouée des visages de Gianna et Kobe ; la trace indélébile du Black Mamba.